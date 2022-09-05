***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHEKT12312 Finansman Bonosu SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2023Vade (Gün Sayısı) 135Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,69Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,28Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHEKT12312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000İhraç Fiyatı 0,92003Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.01.2023Kayıt Tarihi 17.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 450.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 450.000.000 TL nominal değerle 135 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT12312 olan finansman bonosu ihracı 05/09/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060249BIST