***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz ve Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 860.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.530.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviHEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 380.000.000,000 44,18604 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 860.000.000 380.000.000,000 44,18604İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 380.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz' in 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz' in son yıllarda yakaladığı sürdürülebilir büyüme ivmesi satış hasılatımızı, faaliyet karımızı ve net karımızı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacımız da artmıştır.2022 yılında da bu büyümenin devam etmesi hedeflenmekte olup, Şirketimiz' in işletme sermayesi ihtiyacındaki artışını karşılamak, finansman yükünü azaltmak ve büyümeyi devamlı kılacak yatırımları hayata geçirebilmek üzere,Şirketimiz' in 860.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli, 380.000.000 TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670.000.000 TL artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmasına,Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanması hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.