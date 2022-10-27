***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 860.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.530.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviHEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 380.000.000,000 44,18604 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 860.000.000 380.000.000,000 44,18604Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 12.10.2022İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 380.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma HEKTS(RÜÇHAN), TRRHEKT00031 637.847Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 637.847,000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.10.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.10.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 04.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli ve 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 2.530.000.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin 12.10.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 26.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 637.847,00 TL olup, kalan paylar, 31.10.2022 - 01.11.2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074628BIST