***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.10.2022 15:28
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 860.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.530.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 380.000.000,000 44,18604 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 860.000.000 380.000.000,000 44,18604
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 12.10.2022
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 380.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma HEKTS(RÜÇHAN), TRRHEKT00031 637.847
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 637.847,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.10.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.10.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 04.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli ve 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 2.530.000.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin 12.10.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 26.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 637.847,00 TL olup, kalan paylar, 31.10.2022 - 01.11.2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074628
BIST