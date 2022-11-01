***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.11.2022 20:10
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması ve Sağlanan Fon Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 860.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.530.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 380.000.000,000 44,18604 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 860.000.000 380.000.000,000 44,18604
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 12.10.2022
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 380.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma HEKTS(RÜÇHAN), TRRHEKT00031 637.847
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 860.000.000 1.290.000.000,000 150,00000 637.847,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.10.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.10.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 04.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu' na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 637.847,00 TL nominal değerli payların 31.10.2022-01.11.2022 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde kalan payların tamamı 18.268.091 TL' ye satılmış olup sermaye artırımı 01 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimiz sermaye artırımından dolayı toplam 1.307.630.440,29 TL tutarında fon sağlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076071
BIST