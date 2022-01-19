***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.01.2022 19:46
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun tamamının kullanımı bitmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995222
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 62,25
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
18:0513,4255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1039
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,3510
18:0515,2428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0744
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,1584
18:05794,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,98
|Açılış
|: 794,44
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.223.793
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.799.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.698.286
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
|14,22
|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.308.498.616
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|PETKM
|9,18
|2.413.584.745
|% 5,03
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3720
|13,4255
|% -0,77
|
|Euro
|15,1664
|15,2428
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,2383
|18,3298
|% -0,53
|
|Frank
|14,6046
|14,6926
|% -0,61
|
|Riyal
|3,5683
|3,5862
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|28,06
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,47
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,16
|
|B. Petrol
|88,88
|88,88
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
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17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES