***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2021 14:13
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 50000 49.891,49 TRY 99,78 Bağlı Ortaklık
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 3000000 3000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Her türlü tohum üretimi geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak bununla ilgili seralar ve donanımlı alanlar kurmaktır 45750000 45750000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini, üretimini, ithalatını ve ihracatını, iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak, 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Veteriner İlaçları Üretimi 43000000 43000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981145
BIST
14:461.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:4613,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0624
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:4615,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0367
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:46788,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,25
|Açılış
|: 788,78
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:46
|RNPOL
|10,89
|165.484
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.396.049
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|51.016.639
|% -9,90
|
|KTSKR
|32,84
|277.529.481
|% -8,06
|
|GARAN
|11,85
|2.073.940.801
|% 1,63
|
|THYAO
|18,59
|946.995.633
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|867.532.692
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,53
|832.303.859
|% 2,62
|
|SISE
|13,16
|806.349.649
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|498.747.457
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|832.303.859
|% 2,62
|
|GARAN
|11,85
|2.073.940.801
|% 1,63
|
|ODAS
|1,65
|281.809.530
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,21
|179.819.187
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7768
|13,7810
|% 0,45
|
|Euro
|15,5611
|15,5729
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,2295
|18,3209
|% 0,67
|
|Frank
|14,8782
|14,9678
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6612
|3,6796
|% 0,42
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.321
|2,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|1,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|1,89
|