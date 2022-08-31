***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKKI ZAFER TERZİOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama DirektörüENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiCELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) VekaletenÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları MüdürüMURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Anadolu Bölge Müdürü / Satış Direktörü (Vekaleten)HÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Denetim Müdürü / Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)SELDA KILIÇ Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Ticari Pazarlama MüdürüÜNAL UYSAL Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri MüdürüMEHMET DERİN Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Danışmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059148BIST