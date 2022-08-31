***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 18:18
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ZAFER TERZİOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Direktörü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
MURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Anadolu Bölge Müdürü / Satış Direktörü (Vekaleten)
HÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Denetim Müdürü / Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)
SELDA KILIÇ Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Ticari Pazarlama Müdürü
ÜNAL UYSAL Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
MEHMET DERİN Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Danışmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059148
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.003,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.003,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1979
|18,2109
|% 0,05
|
|Euro
|18,2918
|18,3023
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0785
|21,1842
|% -0,13
|
|Frank
|18,5863
|18,6983
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8297
|4,8540
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-10,38
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.727
|6.799
|-33,00
|
|Yarım
|3.278
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,78
|96,78
|-1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem