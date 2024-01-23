***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2024 21:49
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel Müdürü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
AYHAN GÖKBAĞ Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Ferbis Fabrika Direktörü
TENDÜ ARSAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
EMRAH ÖZDEMİR Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü / Lojistik Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242370
BIST
'
18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0111
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1140
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,7809
18:051.971,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.971,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2577
|30,2648
|% 0,03
|
|Euro
|32,8251
|32,8467
|% -0,36
|
|Sterlin
|38,2294
|38,4211
|% -0,28
|
|Frank
|34,5828
|34,7911
|% -0,29
|
|Riyal
|8,0455
|8,0859
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|901,36
|903,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,97
|950,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,32
|79,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,09
|2.025,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
-
17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem