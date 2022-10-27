***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
27.10.2022 15:28
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli ve 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 2.530.000.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin 12.10.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 26.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 637.847,00 TL olup, kalan paylar, 31.10.2022 - 01.11.2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074629
BIST
16:083.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -27,54
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:0818,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:0818,6060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1644
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:08992,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,45
|Açılış
|: 992,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:07
|FONET
|13,75
|137.492.380
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.595.541
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.980.588
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.265.611
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|MZHLD
|144,00
|32.087.797
|% -6,43
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,65
|7.183.192.156
|% 0,86
|
|AKBNK
|15,39
|2.612.797.371
|% -2,47
|
|SISE
|33,34
|2.156.498.634
|% -1,94
|
|PETKM
|13,59
|2.151.164.507
|% 1,65
|
|TUPRS
|374,70
|1.953.572.865
|% 1,85
|
|TSKB
|3,10
|919.931.046
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,50
|1.266.807.361
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|369.472.137
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,39
|2.612.797.371
|% -2,47
|
|PETKM
|13,59
|2.151.164.507
|% 1,65
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6235
|% 0,08
|
|Euro
|18,6032
|18,6201
|% -0,80
|
|Sterlin
|21,4761
|21,5838
|% -0,41
|
|Frank
|18,7176
|18,8304
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,13
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,67
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-44,00
|
|Tam
|6.669
|6.723
|-45,00
|
|Yarım
|3.250
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,99
|