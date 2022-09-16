***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.09.2022 18:39
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Fauji Foundation
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi ile Pakistan'da kurulu Fauji Foundation arasında gıda güvenliği, kurumsal yetiştiricilik, tarımsal teknolojiler, bitki koruma, bitki besleme, tohum üretimi, zirai ilaçların ithali ve pazarlanması alanlarında iş birliği yapılmasına yönelik bir Mutabakat Metni 16 Eylül 2022 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063692
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05985,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,14
|Açılış
|: 984,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2694
|18,2875
|% 0,12
|
|Euro
|18,2993
|18,3140
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,8306
|20,9350
|% -0,28
|
|Frank
|18,9131
|19,0270
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8500
|4,8743
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|11,51
|
|Altın Gr.
|986
|987
|8,59
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.693
|6.783
|71,00
|
|Yarım
|3.261
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,15
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO