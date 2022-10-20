***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.10.2022 09:11
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073007
BIST
09:553.890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 9,42
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
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3.890
En Düşük
3.890
09:5518,6002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6277
En Düşük
18,5562
09:5518,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,2350
En Düşük
18,1338
09:55974,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,07
|Açılış
|: 974,45
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|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SMRTG
|125,50
|303.573.564
|% 100,00
|
|ZEDUR
|33,18
|3.028.273
|% 9,65
|
|VERTU
|35,90
|1.158.924
|% 5,28
|
|ALKA
|124,40
|1.828.804
|% 5,25
|
|INTEM
|90,00
|44.170.418
|% 4,77
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|COSMO
|72,00
|4.294.150
|% -3,61
|
|ALMAD
|4,45
|1.866.548
|% -3,26
|
|LINK
|39,54
|99.562
|% -2,08
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|5.758.492.557
|% -0,13
|
|ISCTR
|10,07
|4.551.636.552
|% -0,30
|
|TUPRS
|362,00
|3.638.411.290
|% 0,56
|
|HALKB
|8,52
|2.884.272.900
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,07
|4.551.636.552
|% -0,30
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|5.758.492.557
|% -0,13
|
|HALKB
|8,52
|2.884.272.900
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,6003
|% 0,02
|
|Euro
|18,1944
|18,2118
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8025
|20,9068
|% 0,20
|
|Frank
|18,4204
|18,5314
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-0,78
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.632
|6.719
|6,00
|
|Yarım
|3.231
|3.285
|3,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,00
|
|B. Petrol
|93,46
|93,46
|1,05
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