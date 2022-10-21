***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 09:03
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073213
BIST
11:243.901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,07
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:2418,6046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:2418,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0123
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:24969,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,94
|Açılış
|: 969,34
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ALKA
|139,70
|19.051.308
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.766.510
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|58.318.528
|% 9,97
|
|SMRTG
|75,85
|339.125.743
|% 9,93
|
|ERCB
|63,75
|203.125.762
|% 9,91
|
|ETILR
|8,56
|39.145.987
|% -7,76
|
|MZHLD
|115,80
|45.742.049
|% -4,85
|
|DAGHL
|28,84
|10.644.469
|% -3,87
|
|EPLAS
|23,48
|18.704.083
|% -3,77
|
|SMART
|8,14
|11.195.769
|% -3,55
|
|THYAO
|99,05
|1.958.538.614
|% 0,00
|
|TUPRS
|376,50
|1.312.733.331
|% 2,25
|
|YKBNK
|9,61
|781.548.325
|% -0,83
|
|HALKB
|8,83
|743.687.595
|% 1,49
|
|SISE
|31,00
|718.021.570
|% -1,15
|
|EKGYO
|4,49
|515.932.622
|% -0,22
|
|HALKB
|8,83
|743.687.595
|% 1,49
|
|ISGYO
|7,20
|583.895.258
|% 8,60
|
|YKBNK
|9,61
|781.548.325
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,00
|707.560.032
|% 1,93
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6046
|% -0,01
|
|Euro
|18,1858
|18,1958
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,6948
|20,7985
|% -0,65
|
|Frank
|18,4089
|18,5198
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,86
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.599
|6.699
|-10,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 39 kaybederek (% -0.19 ) 3, 445
-
11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, ORGE, MRSHL, ERCB, KERVN, SMRTG
-
11:39
BASGZ, PENTA, IEYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:39
MZHLD, ETILR, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:39
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 106 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem