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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

12.05.2022 18:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

HYV fon için 12.05.2022 tarihinde Hedef Portföy Artı Serbest Fon ile 13.05.2022 vade ve %20,84 faiz oranı ile 79.636.465,00 TL Ters Repo işlemi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030017


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