***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 13:10
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064651
BIST
14:243.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 51,12
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:2418,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:2418,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1982
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:24984,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,63
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:22
|KMPUR
|49,72
|113.840.423
|% 10,00
|
|ULUSE
|130,60
|16.455.672
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.647.579
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|CRDFA
|3,71
|19.114.950
|% 9,76
|
|PINSU
|7,22
|62.761.650
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|104.824.878
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|86.243.176
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|337.234.849
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|51.690.254
|% -9,78
|
|THYAO
|70,55
|2.117.517.697
|% 1,15
|
|SISE
|27,52
|1.732.117.657
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,24
|1.574.247.645
|% 3,58
|
|EKGYO
|3,98
|1.564.661.922
|% 2,05
|
|AKBNK
|11,87
|1.376.745.592
|% 3,04
|
|EKGYO
|3,98
|1.564.661.922
|% 2,05
|
|YKBNK
|7,24
|1.574.247.645
|% 3,58
|
|ZOREN
|4,00
|760.752.150
|% 1,01
|
|ISCTR
|8,25
|1.190.653.252
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,81
|337.234.849
|% -9,94
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3802
|18,3909
|% 0,35
|
|Euro
|18,2053
|18,2305
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,7183
|20,8222
|% 0,60
|
|Frank
|18,6172
|18,7294
|% -1,45
|
|Riyal
|4,8713
|4,8957
|% 0,29
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-8,14
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|-28,00
|
|Tam
|6.660
|6.738
|-58,00
|
|Yarım
|3.245
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|0,69
|
Seans Raporu
14:22
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