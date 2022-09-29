***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:15
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065835
BIST
11:333.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -6,23
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.192
11:3318,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:3317,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0706
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:33980,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,34
|Açılış
|: 980,19
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:31
|UFUK
|55,55
|1.270.520
|% 10,00
|
|MERKO
|6,42
|46.734.009
|% 7,54
|
|PENTA
|406,40
|31.283.853
|% 7,23
|
|GESAN
|86,50
|194.571.112
|% 7,12
|
|IDGYO
|2,42
|3.260.492
|% 6,61
|
|ISGYO
|6,65
|8.053.828
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.008.138
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,60
|108.386.522
|% -7,67
|
|USAK
|3,05
|21.397.269
|% -7,29
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|69,05
|958.696.772
|% 0,15
|
|HEKTS
|58,45
|735.225.477
|% -1,76
|
|ASELS
|29,42
|707.002.903
|% 2,37
|
|SASA
|66,95
|661.332.081
|% -0,96
|
|TOASO
|99,95
|543.918.168
|% 2,51
|
|SKBNK
|1,79
|265.738.565
|% -3,76
|
|EKGYO
|3,93
|474.066.803
|% 1,55
|
|YKBNK
|7,14
|538.712.744
|% 1,13
|
|TSKB
|2,36
|169.834.164
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,24
|219.753.691
|% -6,09
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5365
|18,5492
|% 0,17
|
|Euro
|17,9283
|17,9456
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,9443
|20,0443
|% -0,71
|
|Frank
|18,7730
|18,8860
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9117
|4,9363
|% 0,29
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-15,48
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.632
|6.712
|-69,00
|
|Yarım
|3.227
|3.281
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.641
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-1,13
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:46ULUFA
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 120 adet işlem
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11:45FLAP
Yüzde 5.57 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 759, 764 adet işlem
-
11:44AVOD
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 704, 990 adet işlem
-
11:43BERA
Yüzde 5.62 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 285, 204 adet işlem
-
11:42XU100
Endeks 3, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 12, 395.00 milyon TL de