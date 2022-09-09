***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 359.252 715.610 2.031.007 8.343.145 23.449.014 0 23.449.014Transferler677.781 7.665.364 -8.343.145Dönem Karı (Zararı)11.459.655 11.459.655Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)205.201 205.201Dönem Sonu Bakiyeler12000000 564.453 1.393.391 9.696.371 11.459.655 35.113.870 0 35.113.870Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25000000 33.626.609 201.470 1.393.391 -3.303.629 41.598.027 98.515.868 0 98.515.868Transferler1.799.391 39.798.636 -41.598.027Dönem Karı (Zararı)6.745.966 6.745.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)657.574 657.574Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 33.626.609 859.044 3.192.782 36.495.007 6.745.966 105.919.408 0 105.919.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.709.514 16.572.471Dönem Karı (Zararı)6.745.966 11.459.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler274.923 976.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.182.488 1.706.549Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.082.597 569.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.082.597 569.660Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-747.847 -506.621Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-891.844 -429.306Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler143.997 -77.315Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.625.937 14.371İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3.625.937 14.371Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.383.622 -807.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.887.100 157.378Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 5.116.484 576.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.026.154 -3.592.591Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -48.479.518 4.518.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.831.463 -2.034.252Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.059.488 -2.155.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.059.488 -2.155.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.831.965 997.274Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 35.204.733 3.517.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.237.365 -1.669.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.133.789 12.593.544Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.843.303 3.978.927Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.745.358 -5.128.282Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.510 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.510 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.855.868 -5.128.282Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.855.868 -5.128.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.969.865 -5.094.985Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.878.898 22.910.390Kredilerden Nakit Girişleri51.878.898 22.910.390Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.021.741 -23.997.123Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.021.741 -23.997.123Ödenen Faiz-6.887.292 -4.008.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)514.993 6.349.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)514.993 6.349.204DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.045.155 9.002.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.560.148 15.351.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.560.148 22.045.155Ticari Alacaklar4 48.395.385 52.620.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.236 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar48.393.149 52.620.025Diğer Alacaklar5 9.431.768 11.390.676İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.482.251 2.392.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.949.517 8.998.111Stoklar7 99.465.731 50.986.213Peşin Ödenmiş Giderler8 11.488.803 9.425.340İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.256.368 1.519.295İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.232.435 7.906.045Diğer Dönen Varlıklar10 14.503.179 8.649.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.503.179 8.649.458ARA TOPLAM205.845.014 155.116.867TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR205.845.014 155.116.867DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar200.000 200.000Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar200.000 200.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.264.103 635.330Maddi Duran Varlıklar11 65.665.638 64.250.016Binalar41.284.967 41.430.000Tesis, Makine ve Cihazlar18.117.608 17.975.000Taşıtlar2.536.293 2.561.118Mobilya ve Demirbaşlar3.351.188 2.101.812Yapılmakta Olan Yatırımlar375.582 182.086Kullanım Hakkı Varlıkları492.040 1.310.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 24.399.794 17.696.786Bilgisayar Yazılımları4.808.810 2.171.219Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri19.590.984 15.525.567Peşin Ödenmiş Giderler9 333.100 565.100İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler333.100 565.100TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.354.675 84.657.544TOPLAM VARLIKLAR301.199.689 239.774.411KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 18.585.185 2.057.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.585.185 2.057.482Banka Kredileri18.585.185 2.057.482Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 38.417.706 44.493.226İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.417.706 44.493.226Banka Kredileri38.417.706 44.493.226Diğer Finansal Yükümlülükler6 547.926 1.445.002Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler547.926 1.445.002Ticari Borçlar4 54.708.929 50.505.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.431.026 1.199.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar49.277.903 49.305.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 3.384.079 552.114Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler2.836 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 55.119.057 19.914.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)55.119.057 19.914.324Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 2.583.791 2.221.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.583.429 2.221.142Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar362 362Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 836.354 2.836.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler836.354 2.836.145ARA TOPLAM174.185.863 124.025.241TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.185.863 124.025.241UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 11.533.883 8.993.047İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.533.883 8.993.047Banka Kredileri11.533.883 8.993.047Diğer Finansal Yükümlülükler82.252 208.330Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler82.252 208.330Uzun Vadeli Karşılıklar2.793.987 2.731.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.793.987 2.731.251Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 6.684.296 5.300.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.094.418 17.233.302TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.280.281 141.258.543ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.919.408 98.515.868Ödenmiş Sermaye13 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.485.653 33.828.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.485.653 33.828.079Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33.626.609 33.626.609Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)859.044 201.470Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.192.782 1.393.391Yasal Yedekler3.192.782 1.393.391Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.495.007 -3.303.629Net Dönem Karı veya Zararı6.745.966 41.598.027TOPLAM ÖZKAYNAKLAR105.919.408 98.515.868TOPLAM KAYNAKLAR301.199.689 239.774.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 91.637.608 73.284.133Satışların Maliyeti19 -64.160.870 -55.583.574TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.476.738 17.700.559BRÜT KAR (ZARAR)27.476.738 17.700.559Genel Yönetim Giderleri21 -13.497.959 -5.215.950Pazarlama Giderleri21 -7.265.069 -3.979.423Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -896.553 -594.253Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 15.452.679 6.649.229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.777.983 -2.431.551ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.491.853 12.128.611Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 219.273 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -699.063 -14.371FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.012.063 12.114.240Finansman Gelirleri23 5.812.636 4.749.036Finansman Giderleri23 -9.451.845 -6.039.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.372.854 10.823.631Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.626.888 636.024Dönem Vergi (Gideri) Geliri-439.684 -239.825Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.187.204 875.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.745.966 11.459.655DÖNEM KARI (ZARARI)6.745.966 11.459.655Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.745.966 11.459.655Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 657.574 205.201Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)853.992 273.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-196.418 -68.401Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-196.418 -68.401Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)657.574 205.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.403.540 11.664.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.403.540 11.664.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062099BIST