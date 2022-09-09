***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.09.2022 18:20
***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 359.252 715.610 2.031.007 8.343.145 23.449.014 0 23.449.014
Transferler
677.781 7.665.364 -8.343.145
Dönem Karı (Zararı)
11.459.655 11.459.655
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
205.201 205.201
Dönem Sonu Bakiyeler
12000000 564.453 1.393.391 9.696.371 11.459.655 35.113.870 0 35.113.870
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25000000 33.626.609 201.470 1.393.391 -3.303.629 41.598.027 98.515.868 0 98.515.868
Transferler
1.799.391 39.798.636 -41.598.027
Dönem Karı (Zararı)
6.745.966 6.745.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
657.574 657.574
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 33.626.609 859.044 3.192.782 36.495.007 6.745.966 105.919.408 0 105.919.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.709.514 16.572.471
Dönem Karı (Zararı)
6.745.966 11.459.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
274.923 976.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.182.488 1.706.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.082.597 569.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.082.597 569.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-747.847 -506.621
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-891.844 -429.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
143.997 -77.315
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.625.937 14.371
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.625.937 14.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.383.622 -807.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.887.100 157.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.116.484 576.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.026.154 -3.592.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -48.479.518 4.518.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.831.463 -2.034.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.059.488 -2.155.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.059.488 -2.155.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.831.965 997.274
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 35.204.733 3.517.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.237.365 -1.669.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.133.789 12.593.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.843.303 3.978.927
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.745.358 -5.128.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.510 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.510 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.855.868 -5.128.282
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.855.868 -5.128.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.969.865 -5.094.985
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.878.898 22.910.390
Kredilerden Nakit Girişleri
51.878.898 22.910.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.021.741 -23.997.123
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.021.741 -23.997.123
Ödenen Faiz
-6.887.292 -4.008.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
514.993 6.349.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
514.993 6.349.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.045.155 9.002.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.560.148 15.351.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.560.148 22.045.155
Ticari Alacaklar
4 48.395.385 52.620.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.236 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.393.149 52.620.025
Diğer Alacaklar
5 9.431.768 11.390.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.482.251 2.392.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.949.517 8.998.111
Stoklar
7 99.465.731 50.986.213
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.488.803 9.425.340
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.256.368 1.519.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.232.435 7.906.045
Diğer Dönen Varlıklar
10 14.503.179 8.649.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.503.179 8.649.458
ARA TOPLAM
205.845.014 155.116.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.845.014 155.116.867
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
200.000 200.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
200.000 200.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.264.103 635.330
Maddi Duran Varlıklar
11 65.665.638 64.250.016
Binalar
41.284.967 41.430.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
18.117.608 17.975.000
Taşıtlar
2.536.293 2.561.118
Mobilya ve Demirbaşlar
3.351.188 2.101.812
Yapılmakta Olan Yatırımlar
375.582 182.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
492.040 1.310.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 24.399.794 17.696.786
Bilgisayar Yazılımları
4.808.810 2.171.219
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
19.590.984 15.525.567
Peşin Ödenmiş Giderler
9 333.100 565.100
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
333.100 565.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.354.675 84.657.544
TOPLAM VARLIKLAR
301.199.689 239.774.411
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 18.585.185 2.057.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.585.185 2.057.482
Banka Kredileri
18.585.185 2.057.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 38.417.706 44.493.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.417.706 44.493.226
Banka Kredileri
38.417.706 44.493.226
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 547.926 1.445.002
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
547.926 1.445.002
Ticari Borçlar
4 54.708.929 50.505.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.431.026 1.199.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.277.903 49.305.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 3.384.079 552.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
2.836 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 55.119.057 19.914.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
55.119.057 19.914.324
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 2.583.791 2.221.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.583.429 2.221.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
362 362
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 836.354 2.836.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
836.354 2.836.145
ARA TOPLAM
174.185.863 124.025.241
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.185.863 124.025.241
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.533.883 8.993.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.533.883 8.993.047
Banka Kredileri
11.533.883 8.993.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
82.252 208.330
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
82.252 208.330
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.793.987 2.731.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.793.987 2.731.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 6.684.296 5.300.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.094.418 17.233.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.280.281 141.258.543
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.919.408 98.515.868
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.485.653 33.828.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.485.653 33.828.079
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33.626.609 33.626.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
859.044 201.470
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.192.782 1.393.391
Yasal Yedekler
3.192.782 1.393.391
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.495.007 -3.303.629
Net Dönem Karı veya Zararı
6.745.966 41.598.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.919.408 98.515.868
TOPLAM KAYNAKLAR
301.199.689 239.774.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 91.637.608 73.284.133
Satışların Maliyeti
19 -64.160.870 -55.583.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.476.738 17.700.559
BRÜT KAR (ZARAR)
27.476.738 17.700.559
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.497.959 -5.215.950
Pazarlama Giderleri
21 -7.265.069 -3.979.423
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -896.553 -594.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.452.679 6.649.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.777.983 -2.431.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.491.853 12.128.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 219.273 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -699.063 -14.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.012.063 12.114.240
Finansman Gelirleri
23 5.812.636 4.749.036
Finansman Giderleri
23 -9.451.845 -6.039.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.372.854 10.823.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.626.888 636.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-439.684 -239.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.187.204 875.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.745.966 11.459.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.745.966 11.459.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.745.966 11.459.655
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 657.574 205.201
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
853.992 273.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-196.418 -68.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-196.418 -68.401
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
657.574 205.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.403.540 11.664.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.403.540 11.664.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062099
BIST