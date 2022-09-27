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***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2022 18:35
***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel


***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Fon kullanım raporunda belirtildiği gibi yeni şirket alımları için ön görüşmelerde antant kalınmıştır.
Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de mukim ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi'nin %51'lik paylarının satın alınmasına ilişkin ön görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.
Finansal duran varlık satın alımlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmesi yapılacaktır.
Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065531


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Tam 6.667 6.769 93,00  
Yarım 3.244 3.309 46,00  
Çeyrek 1.627 1.654 22,00  
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