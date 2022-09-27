***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 18:35
***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Fon kullanım raporunda belirtildiği gibi yeni şirket alımları için ön görüşmelerde antant kalınmıştır.
Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de mukim ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi'nin %51'lik paylarının satın alınmasına ilişkin ön görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.
Finansal duran varlık satın alımlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmesi yapılacaktır.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065531
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
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|Önceki Kapanış
|: 3.266
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3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5071
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 18,5880
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 988,56
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|Önceki Kapanış
|: 965,91
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988,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4947
|18,5048
|% 0,31
|
|Euro
|17,9879
|18,0452
|% 2,01
|
|Sterlin
|20,0372
|20,1376
|% 1,55
|
|Frank
|18,8829
|18,9967
|% 2,01
|
|Riyal
|4,9036
|4,9282
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|30,31
|
|Altın Gr.
|986
|986
|20,32
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.667
|6.769
|93,00
|
|Yarım
|3.244
|3.309
|46,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.654
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,28
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|2,59
|