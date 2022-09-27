***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Fon kullanım raporunda belirtildiği gibi yeni şirket alımları için ön görüşmelerde antant kalınmıştır.Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de mukim ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi'nin %51'lik paylarının satın alınmasına ilişkin ön görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.Finansal duran varlık satın alımlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmesi yapılacaktır.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065531BIST