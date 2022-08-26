***HKTM* *MTRKS* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.08.2022 18:55
***HKTM******MTRKS******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HKTM, MTRKS, ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HKTM.E, MTRKS.E ve ULUFA.E payları 29/08/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058687
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.014,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.014,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.014,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1582
|18,1761
|% 0,07
|
|Euro
|18,1566
|18,1906
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3462
|21,4532
|% -0,42
|
|Frank
|18,7864
|18,8995
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8209
|4,8450
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-24,08
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-12,59
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.786
|6.859
|-72,00
|
|Yarım
|3.307
|3.353
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL