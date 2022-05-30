***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.05.2022 08:58
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E %2,61437 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,066 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033189
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.470
En Düşük
2.434
17:5916,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1872
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3841
En Düşük
16,2359
17:5917,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2270
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6365
En Düşük
17,4021
17:59979,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,00
|Açılış
|: 979,28
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,19
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3479
|16,3725
|% 1,12
|
|Euro
|17,5945
|17,6362
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,6396
|20,7431
|% 1,22
|
|Frank
|17,0500
|17,1527
|% 1,22
|
|Riyal
|4,3509
|4,3727
|% 1,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,85
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,73
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
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17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem