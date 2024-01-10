***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.01.2024 08:54
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/01/2024) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237784
BIST
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10:587.768
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 31,72
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.768
10:5829,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0527
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9773
En Düşük
29,8218
10:5832,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0665
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:581.957,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.957,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:58
|EKOS
|52,80
|300.591.017
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|14.558.841
|% 9,98
|
|GARFA
|102,80
|53.021.755
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|271.321.260
|% 6,84
|
|BRLSM
|26,00
|66.815.948
|% 6,56
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|ETYAT
|9,62
|3.337.596
|% -6,15
|
|BAGFS
|28,26
|73.206.685
|% -5,80
|
|BRKVY
|52,10
|4.284.877
|% -5,10
|
|THYAO
|243,60
|2.007.658.415
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,38
|916.764.289
|% 0,95
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|KBORU
|59,15
|821.123.907
|% 4,14
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|BEGYO
|4,53
|178.464.056
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,11
|316.997.108
|% -0,25
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9714
|29,9773
|% 0,18
|
|Euro
|32,7923
|32,8039
|% 0,20
|
|Sterlin
|37,9609
|38,1513
|% 0,15
|
|Frank
|35,0461
|35,2573
|% 0,22
|
|Riyal
|7,9686
|8,0085
|% 0,16
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|931,77
|933,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,13
|983,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,67
|2.033,95
|% 0,66
|