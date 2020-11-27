***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.11.2020 18:16
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
44817753
Ömer Ozan KÖKSAL
43321297
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/02/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890366
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0539
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0378
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05449,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -8,69
|Açılış
|: 449,37
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|2.986.116
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|BALAT
|8,80
|1.315.026
|% -7,85
|
|POLTK
|358,00
|1.568.000
|% -6,62
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|THYAO
|11,93
|1.300.616.035
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8118
|7,8169
|% -0,70
|
|Euro
|9,3372
|9,3480
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,4011
|10,4532
|% -0,74
|
|Frank
|8,6177
|8,6697
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0801
|2,0906
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-23,73
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,19
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
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