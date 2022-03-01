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***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

01.03.2022 16:51
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO

02.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HALK GMYO HLGYO 50,00000 1,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005811


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BIST En Aktif Hisseler17:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGYO 6,05 189.856.261 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.186.085 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
PRKAB 39,56 18.790.886 % 9,95  
SANEL 9,02 4.887.508 % 9,87  
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Dolar 13,8979 13,9082 % 0,46  
Euro 15,5161 15,5635 % -0,05  
Sterlin 18,5597 18,6528 % 0,15  
Frank 15,0646 15,1553 % 0,11  
Riyal 3,6925 3,7110 % 0,27  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 6,64  
Altın Gr. 857 857 6,46  
Cumhuriyet 5.709 5.795 50,00  
Tam 5.674 5.817 41,93  
Yarım 2.742 2.814 20,29  
Çeyrek 1.375 1.407 10,14  
Gümüş.Ons 24,63 24,68 0,18  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,13  
B. Petrol 103 103 5,09  
Seans Raporu 17:05
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