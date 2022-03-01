***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.03.2022 16:51
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
02.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HALK GMYO HLGYO 50,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005811
BIST
17:051.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,51
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:0513,9082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0636
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:0515,5635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:05857,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,63
|Açılış
|: 857,41
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ISGYO
|6,05
|189.856.261
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|PRKAB
|39,56
|18.790.886
|% 9,95
|
|SANEL
|9,02
|4.887.508
|% 9,87
|
|KARYE
|17,28
|62.785.693
|% -9,95
|
|PKENT
|359,80
|13.782.160
|% -5,71
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,14
|14.592.921
|% -4,46
|
|AKFGY
|3,93
|49.447.642
|% -4,15
|
|THYAO
|25,32
|4.146.283.847
|% -1,17
|
|GARAN
|11,64
|3.031.254.638
|% 5,05
|
|EREGL
|33,18
|3.025.446.661
|% 6,76
|
|KRDMD
|12,15
|2.446.214.882
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,67
|1.800.773.491
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.800.773.491
|% 2,51
|
|GARAN
|11,64
|3.031.254.638
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,15
|2.446.214.882
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,10
|1.334.858.548
|% 1,00
|
|HUNER
|2,93
|470.430.929
|% 3,17
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8979
|13,9082
|% 0,46
|
|Euro
|15,5161
|15,5635
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5597
|18,6528
|% 0,15
|
|Frank
|15,0646
|15,1553
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6925
|3,7110
|% 0,27
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,64
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,46
|
|Cumhuriyet
|5.709
|5.795
|50,00
|
|Tam
|5.674
|5.817
|41,93
|
|Yarım
|2.742
|2.814
|20,29
|
|Çeyrek
|1.375
|1.407
|10,14
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,09
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20INTEM
Yüzde 6.14 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 218 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 81 artarak (% 1.64 ) 2, 222
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17:19XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 28, 962.00 milyon TL de
-
17:16BERA
Yüzde 4.52 oranında artışla 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 864, 590 adet işlem
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17:15TIRE
Yüzde 7.94 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 398, 299 adet işlem