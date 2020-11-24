***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 15:05
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889752
BIST
16:231.311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:237,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:239,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1344
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:23462,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:23
|EGEEN
|1.712,70
|304.556.238
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.214.038
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.399.944
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.718.118
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,01
|4.114.751.399
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,07
|2.790.146.953
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,94
|1.908.319.240
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,26
|1.637.168.477
|% -7,94
|
|THYAO
|11,83
|1.357.294.061
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,07
|2.790.146.953
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,94
|1.908.319.240
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|4.114.751.399
|% -0,66
|
|TSKB
|2,55
|909.636.265
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,50
|509.513.256
|% 1,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9692
|7,9751
|% 1,11
|
|Euro
|9,4630
|9,4724
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,5970
|10,6502
|% 1,19
|
|Frank
|8,7007
|8,7531
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1192
|2,1298
|% 1,07
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-30,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|46,54
|46,54
|0,50
|