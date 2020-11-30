***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 13:59
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890518
BIST
15:411.307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -21,56
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:417,7692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0445
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:419,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0426
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:41440,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -8,99
|Açılış
|: 440,85
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,44
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SELEC
|12,54
|185.999.499
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.739.422
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|21.966.362
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.726.499
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.134.128
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,01
|1.720.670.589
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,20
|1.642.569.340
|% 1,38
|
|PETKM
|4,30
|1.381.335.227
|% 1,65
|
|THYAO
|11,62
|867.804.262
|% -2,60
|
|KRDMD
|5,02
|814.589.434
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,20
|1.642.569.340
|% 1,38
|
|PETKM
|4,30
|1.381.335.227
|% 1,65
|
|TEKTU
|2,12
|509.175.131
|% 6,53
|
|TSKB
|2,26
|517.982.323
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|604.469.756
|% -2,34
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7658
|7,7692
|% -0,57
|
|Euro
|9,3019
|9,3090
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,2967
|10,3483
|% -0,59
|
|Frank
|8,5290
|8,5804
|% -0,87
|
|Riyal
|2,0589
|2,0692
|% -0,88
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-20,63
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-66,93
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,38
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,51
|