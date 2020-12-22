***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2020 10:01
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894171
BIST
12:541.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
12:547,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6308
12:549,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3203
12:54459,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,38
|Açılış
|: 459,54
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler12:54
|CLEBI
|143,00
|93.571.193
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.089.717
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.477.944
|% 10,00
|
|PKENT
|989,50
|517.509
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,62
|166.779
|% 9,98
|
|CASA
|111,60
|120.751
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|78.927
|% -10,00
|
|KLNMA
|29,00
|523.698
|% -9,09
|
|UMPAS
|1,78
|131.535
|% -8,72
|
|RAYSG
|16,49
|19.105.055
|% -8,49
|
|GARAN
|9,92
|915.271.851
|% 1,54
|
|THYAO
|12,55
|911.078.667
|% 2,70
|
|ODAS
|4,09
|605.901.373
|% -0,49
|
|TSKB
|1,86
|523.066.021
|% -2,11
|
|KRDMD
|5,30
|496.913.756
|% 2,51
|
|TSKB
|1,86
|523.066.021
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|324.959.471
|% 1,90
|
|ODAS
|4,09
|605.901.373
|% -0,49
|
|ALBRK
|2,08
|233.130.040
|% 1,46
|
|PETKM
|4,85
|495.849.601
|% 2,32
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6306
|7,6359
|% -0,07
|
|Euro
|9,3215
|9,3293
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,2254
|10,2766
|% -0,21
|
|Frank
|8,5739
|8,6255
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0293
|2,0395
|% -0,05
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,51
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.033
|3.109
|-36,63
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|-16,74
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,36
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,21
|50,21
|-0,70
|