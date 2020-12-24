***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 13:23
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894746
BIST
14:431.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:437,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0626
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:439,2478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0824
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:43456,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,37
|Açılış
|: 456,68
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BRSAN
|33,66
|291.513.771
|% 10,00
|
|BRYAT
|667,80
|173.590.654
|% 8,98
|
|ALCAR
|403,70
|196.230.101
|% 7,91
|
|BANVT
|51,00
|2.874.162
|% 6,43
|
|ALCTL
|29,84
|210.236.827
|% 5,82
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,42
|703.283.622
|% -8,31
|
|PEKGY
|2,86
|627.895.602
|% -7,74
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|ROYAL
|4,10
|833.664
|% -5,53
|
|GARAN
|10,12
|2.412.488.290
|% 1,61
|
|THYAO
|12,76
|1.213.479.085
|% 2,41
|
|ECILC
|7,79
|1.117.177.415
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,56
|927.841.003
|% -1,27
|
|PETKM
|5,05
|887.029.094
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,56
|927.841.003
|% -1,27
|
|GARAN
|10,12
|2.412.488.290
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,08
|720.889.255
|% 0,98
|
|PEKGY
|2,86
|627.895.602
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,42
|703.283.622
|% -8,31
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5727
|7,5775
|% -0,82
|
|Euro
|9,2346
|9,2452
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,2655
|10,3170
|% -0,24
|
|Frank
|8,4886
|8,5397
|% -0,96
|
|Riyal
|2,0126
|2,0227
|% -0,86
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|-13,06
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-6,32
|
|Çeyrek
|731
|748
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|50,94
|50,94
|-0,30
|
Seans Raporu
14:41
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