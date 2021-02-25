***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:31
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912764
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,2194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
18:058,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1203
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
18:05411,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,05
|Açılış
|: 411,82
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
411,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|51,70
|119.042.044
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.916.698
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|4.898.673
|% 9,99
|
|KARSN
|4,23
|1.236.517.489
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.135.525
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.017.462
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.023.258
|% -9,79
|
|THYAO
|13,38
|2.739.724.876
|% 4,29
|
|PETKM
|5,25
|2.174.329.284
|% 1,74
|
|SASA
|41,30
|1.775.127.677
|% 3,41
|
|KOZAL
|128,00
|1.770.881.912
|% -4,12
|
|PGSUS
|88,20
|1.652.253.339
|% 6,52
|
|EKGYO
|2,29
|1.349.568.436
|% 0,88
|
|PETKM
|5,25
|2.174.329.284
|% 1,74
|
|TSKB
|1,72
|553.665.913
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.236.517.489
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|233.971.929
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2137
|7,2165
|% 0,66
|
|Euro
|8,8322
|8,8417
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,1701
|10,2211
|% 0,63
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-20,23
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,23
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem