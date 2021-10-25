***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2021 14:43
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972162
BIST
16:141.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
16:149,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6046
16:1411,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0067
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1529
16:14560,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,65
|Açılış
|: 560,21
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MERIT
|26,18
|24.252.547
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.038.108
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|66.166.045
|% 9,93
|
|KTSKR
|34,04
|22.929.772
|% 9,81
|
|HLGYO
|2,53
|312.558.777
|% -9,96
|
|AGESA
|19,68
|6.961.955
|% -8,21
|
|YUNSA
|12,26
|37.057.531
|% -8,16
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,90
|279.240.721
|% -5,14
|
|GARAN
|9,04
|2.765.075.031
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,59
|873.064.286
|% 0,39
|
|SASA
|29,38
|795.410.722
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,50
|685.969.340
|% 0,92
|
|TUPRS
|141,10
|644.301.745
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,59
|873.064.286
|% 0,39
|
|GARAN
|9,04
|2.765.075.031
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,97
|364.727.984
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,50
|685.969.340
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,53
|312.558.777
|% -9,96
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6135
|9,6204
|% 0,19
|
|Euro
|11,1442
|11,1991
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,2475
|13,3139
|% 0,61
|
|Frank
|10,4686
|10,5317
|% 0,25
|
|Riyal
|2,5681
|2,5810
|% 0,61
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,43
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,94
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:26AGHOL
Yüzde 4.40 oranında artışla 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 701 adet işlem
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16:25AKFGY
Yüzde 6.67 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 663, 037 adet işlem
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16:24AGHOL
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.45 ) 1, 309
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, HEDEF, ZOREN, DOBUR, MERIT, KSTUR