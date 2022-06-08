***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 14:59
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035727
BIST
15:082.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,58
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.632
15:0817,1825
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,4283
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
15:0818,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,5327
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:081.022,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 24,69
|Açılış
|: 1.022,52
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.023,09
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:06
|EMKEL
|2,61
|26.303.980
|% 9,66
|
|MAGEN
|13,30
|71.526.334
|% 8,22
|
|ULUUN
|22,26
|345.706.682
|% 8,06
|
|TMSN
|30,92
|305.937.410
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,76
|184.588.301
|% 6,60
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,53
|69.977.625
|% -8,48
|
|OYYAT
|78,30
|53.438.232
|% -7,88
|
|RALYH
|11,84
|63.224.132
|% -7,86
|
|TOASO
|68,45
|1.203.293.662
|% -6,68
|
|THYAO
|48,58
|4.344.505.205
|% 0,25
|
|SISE
|22,74
|2.566.459.524
|% -1,47
|
|SASA
|44,72
|1.758.778.091
|% 2,85
|
|KRDMD
|15,13
|1.497.691.559
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.378.423.231
|% 0,52
|
|SEGYO
|1,27
|350.355.941
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|554.527.231
|% -0,35
|
|TSKB
|2,41
|427.748.219
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,15
|662.841.487
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,80
|689.053.321
|% -1,64
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1776
|17,1892
|% 2,60
|
|Euro
|18,4765
|18,5125
|% 3,00
|
|Sterlin
|21,4833
|21,5910
|% 2,16
|
|Frank
|17,5174
|17,6229
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5647
|4,5876
|% 2,51
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,03
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.785
|6.956
|171,31
|
|Yarım
|3.279
|3.365
|82,87
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|41,43
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21XU100
Endeks 2, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 32, 403.00 milyon TL de
-
15:21MNDRS
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 367, 811 adet işlem
-
15:20ALCAR
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 085 adet işlem
-
15:19VAKFN
Yüzde -18.33 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 795, 045 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 32 kaybederek (% -0.35 ) 2, 370