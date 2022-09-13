***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:22
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062726
BIST
16:203.560
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -89,16
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.553
16:2018,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:2018,3128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1359
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:20997,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -13,83
|Açılış
|: 997,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|148.627.004
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.635.046
|% 9,99
|
|HKTM
|42,72
|73.371.673
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|178.661.078
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|157.604.760
|% -9,94
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,93
|11.847.005.698
|% 2,40
|
|YKBNK
|9,17
|11.075.099.998
|% -5,37
|
|ISCTR
|11,66
|9.783.685.430
|% -7,09
|
|THYAO
|74,50
|8.826.728.189
|% -0,60
|
|EREGL
|32,16
|6.978.212.718
|% -3,71
|
|YKBNK
|9,17
|11.075.099.998
|% -5,37
|
|EKGYO
|4,83
|5.531.262.909
|% -9,72
|
|ISCTR
|11,66
|9.783.685.430
|% -7,09
|
|AKBNK
|17,93
|11.847.005.698
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,59
|5.803.949.846
|% 1,83
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2458
|18,2511
|% 0,20
|
|Euro
|18,3030
|18,3125
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,0000
|21,1053
|% -1,10
|
|Frank
|18,8866
|19,0004
|% -0,78
|
|Riyal
|4,8426
|4,8668
|% 0,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-21,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-14,57
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.808
|-64,00
|
|Tam
|6.721
|6.799
|-57,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,89
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33CIMSA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 59.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 834, 499 adet işlem
-
16:32ALCTL
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 926, 649 adet işlem
-
16:31TSPOR
Yüzde -8.63 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 011, 642 adet işlem
-
16:30XU100
Endeks 3, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 114, 771.00 milyon TL de
-
16:30CUSAN
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 171, 736 adet işlem