***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 18:04
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2023 hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetinin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (Deloitte) alınmasına ve bu durumun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133959
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
|: 4.913
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4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2585
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0072
|Açılış
|: 84,8600
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|Önceki Kapanış
|: 84,9900
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19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0543
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,4300
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|Önceki Kapanış
|: 14,5500
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21,2786
En Düşük
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18:0515,48
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|: 0,08%
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|: 15,48
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|Önceki Kapanış
|: 15,46
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15,50
En Düşük
15,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2238
|19,2380
|% -0,07
|
|Euro
|20,9755
|21,0559
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8509
|23,9705
|% -0,06
|
|Frank
|21,1869
|21,3146
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1180
|5,1436
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,67
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.523
|8.596
|33,00
|
|Yarım
|4.162
|4.206
|16,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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