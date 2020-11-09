***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.11.2020 19:25
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu Değerlemesi
Rapor Tarihi
09.11.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Nişantaşı Binasının 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887341
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,0978
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -0,4215
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6038
En Yüksek
|Değişim
|: -5,16%
|| -0,5226
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,34
En Yüksek
|Değişim
|: -9,25%
|| -49,48
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0908
|8,0978
|% -4,95
|
|Euro
|9,5546
|9,6038
|% -5,16
|
|Sterlin
|10,6119
|10,6651
|% -5,01
|
|Frank
|8,8355
|8,8887
|% -6,28
|
|Riyal
|2,1529
|2,1637
|% -4,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-89,77
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-48,60
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-1,67
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,79
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|3,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
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17:54XU100
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17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem