***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.12.2020 18:21
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
02.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Levent Otel" binasına ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891038
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8596
En Düşük
7,7709
18:059,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5004
En Düşük
9,4041
18:05461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,58
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,54
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8527
|7,8595
|% 0,36
|
|Euro
|9,4908
|9,4996
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4290
|10,4813
|% -0,48
|
|Frank
|8,7216
|8,7742
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0870
|2,0975
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|12,53
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
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17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
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17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
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17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem