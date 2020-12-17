***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.12.2020 18:12
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
17.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Caddebostan Binası"na ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893697
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7186
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0840
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0411
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4570
18:05469,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,50
|Açılış
|: 469,34
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7144
|7,7186
|% -1,08
|
|Euro
|9,4609
|9,4694
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,4445
|10,4969
|% -0,52
|
|Frank
|8,6856
|8,7379
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0496
|2,0599
|% -1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|26,91
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,43
|