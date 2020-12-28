***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2020 18:31
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değeraporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi "Halk Ofis Kuleleri"ne ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895254
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,4445
En Düşük
7,4224
18:059,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,1009
En Düşük
9,0624
18:05448,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -10,50
|Açılış
|: 448,29
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4258
|7,4358
|% -0,03
|
|Euro
|9,0446
|9,1009
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,9686
|10,0186
|% -2,73
|
|Frank
|8,3262
|8,3764
|% -1,83
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-0,76
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,39
|