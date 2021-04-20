***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTescil sonrası revize değerleme raporuRapor Tarihi20.04.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan ve tapuda 12476 Ada 5-6-7-8-9 parsel olmak üzere toplam 5 parsel olarak kayıtlı bulunan Erzurum Palandöken merkezli arsalar, imar uygulaması sonrası 7 adet parsel olarak tescillenmiştir. Tescil sonrası, ilgili gayrimenkullere ait revize değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929725BIST