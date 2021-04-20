***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.04.2021 18:27
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tescil sonrası revize değerleme raporu
Rapor Tarihi
20.04.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan ve tapuda 12476 Ada 5-6-7-8-9 parsel olmak üzere toplam 5 parsel olarak kayıtlı bulunan Erzurum Palandöken merkezli arsalar, imar uygulaması sonrası 7 adet parsel olarak tescillenmiştir. Tescil sonrası, ilgili gayrimenkullere ait revize değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929725
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0806
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1083
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,86
|Açılış
|: 471,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1837
|8,1878
|% 0,99
|
|Euro
|9,8608
|9,8772
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,3759
|11,4329
|% 0,94
|
|Frank
|8,8928
|8,9464
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1771
|2,1880
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,12
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,23
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|-1,20
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