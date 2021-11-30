***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.11.2021 20:17
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
29.11.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Ankara Başkent Binası'na ait 29.11.2021 tarihli yayınlanan yılsonu değerleme raporunun Yönetici Özeti sayfasında yer alan nihai değerin sehven belirlenen değerden farklı yazılmış olması sebebi ile ilgili maddi hata düzeltilmiş olup, doğru değer ile revize edilen rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980366
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,5113
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 0,6936
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,2418
En Düşük
14,2915
18:05765,50
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 30,51
|Açılış
|: 765,50
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3136
|13,3276
|% 3,99
|
|Euro
|15,0005
|15,1625
|% 4,79
|
|Sterlin
|17,7280
|17,8169
|% 4,31
|
|Frank
|14,5219
|14,6094
|% 5,09
|
|Riyal
|3,5616
|3,5794
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-9,75
|
|Altın Gr.
|765
|765
|29,80
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,42
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-5,28
|