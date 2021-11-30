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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

30.11.2021 20:17
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
29.11.2021
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Ankara Başkent Binası'na ait 29.11.2021 tarihli yayınlanan yılsonu değerleme raporunun Yönetici Özeti sayfasında yer alan nihai değerin sehven belirlenen değerden farklı yazılmış olması sebebi ile ilgili maddi hata düzeltilmiş olup, doğru değer ile revize edilen rapor ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980366


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Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 -0,06  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 0,42  
B. Petrol 67,94 67,94 -5,28  
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