***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYılsonu değerlemesiRapor Tarihi29.11.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Ankara Başkent Binası'na ait 29.11.2021 tarihli yayınlanan yılsonu değerleme raporunun Yönetici Özeti sayfasında yer alan nihai değerin sehven belirlenen değerden farklı yazılmış olması sebebi ile ilgili maddi hata düzeltilmiş olup, doğru değer ile revize edilen rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980366BIST