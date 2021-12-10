***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.12.2021 18:18
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
10.12.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul merkezli "Salıpazarı Otel Binası"na ait 2021 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982765
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0933
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1401
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05795,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,14
|Açılış
|: 795,15
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8791
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,7083
|15,7359
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,3548
|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,15
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,93
|