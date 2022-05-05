***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.05.2022 19:53
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Değerleme raporu
Rapor Tarihi
29.04.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi "Halk Ofis Kuleleri"ne ait güncel değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026938
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9576
En Düşük
14,8503
18:0515,8038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0917
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05905,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,65
|Açılış
|: 905,35
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9457
|14,9485
|% 0,59
|
|Euro
|15,7841
|15,8038
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,3850
|18,4772
|% 0,45
|
|Frank
|15,0641
|15,1548
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9741
|3,9941
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,98
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,69
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,78
|