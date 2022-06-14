***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMarka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiRevize değerleme raporuRapor Tarihi14.06.2022AçıklamalarŞirketimiz portföyüniği sonrası hazırlanan revize değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037275BIST