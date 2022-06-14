***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.06.2022 18:16
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Revize değerleme raporu
Rapor Tarihi
14.06.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyüniği sonrası hazırlanan revize değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037275
BIST
18:052.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,20
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
18:0517,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0309
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
18:0517,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9434
18:051.012,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.012,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|243,40
|9.238.047
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.916.951
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|9.221.393
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.885.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.265.763
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.296,60
|433.343
|% -7,12
|
|FONET
|14,83
|320.191.047
|% -6,02
|
|GARFA
|14,55
|3.282.346
|% -4,96
|
|THYAO
|48,44
|5.876.338.878
|% 3,37
|
|EREGL
|29,96
|3.241.234.388
|% -1,51
|
|SISE
|21,80
|2.186.271.591
|% -0,64
|
|SASA
|44,72
|1.939.990.374
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,66
|1.117.971.135
|% 2,73
|
|TSKB
|2,15
|637.139.958
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|377.487.969
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,76
|954.914.256
|% 3,03
|
|DOHOL
|4,11
|806.711.119
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,77
|738.318.843
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2598
|17,2815
|% 0,10
|
|Euro
|17,9338
|17,9761
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,7709
|20,8750
|% 0,55
|
|Frank
|17,1872
|17,2907
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5920
|4,6151
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|13,26
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.705
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.292
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem