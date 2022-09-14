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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

14.09.2022 18:42
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrettepe Bina değerlemesi
Rapor Tarihi
13.09.2022
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fulya Mah., 418 Ada 145 numarada kayıtlı "Gayrettepe Binası"na ait güncel değerleme raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063205


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Çeyrek 1.644 1.661 -5,00  
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Gümüş Gr. 11,48 11,49 0,12  
B. Petrol 95,15 95,15 1,98  
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