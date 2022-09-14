***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMarka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrettepe Bina değerlemesiRapor Tarihi13.09.2022AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fulya Mah., 418 Ada 145 numarada kayıtlı "Gayrettepe Binası"na ait güncel değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063205BIST