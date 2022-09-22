***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMarka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAntalya arsaların güncel değerleme raporuRapor Tarihi20.09.2022AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 27943 ada 57 58 ve 17 parsellerde kayıtlı arsaların güncel değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064747BIST