***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.09.2022 18:34
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya arsaların güncel değerleme raporu
Rapor Tarihi
20.09.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 27943 ada 57 58 ve 17 parsellerde kayıtlı arsaların güncel değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064747
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0873
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05986,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 986,16
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3390
|18,3520
|% 0,14
|
|Euro
|18,0791
|18,1163
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6228
|20,7262
|% 0,13
|
|Frank
|18,6328
|18,7450
|% -1,37
|
|Riyal
|4,8611
|4,8855
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-3,55
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.660
|6.767
|-29,00
|
|Yarım
|3.245
|3.303
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,10
|91,10
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
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17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem