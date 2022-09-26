***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.09.2022 18:14
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Arsalar Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
20.09.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 27943 ada 57 58 ve 17 parsellerde kayıtlı arsaların 22.09.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan değerleme raporunda yer alan KDV oranı sehven hatalı yazılmış olduğundan, söz konusu oran düzeltilerek rapor tekrar yayınlanmıştır. Gayrimenkulün nihai değerinde ve raporun diğer detaylarında bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065338
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0367
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05967,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,24
|Açılış
|: 967,91
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4495
|18,4730
|% 0,32
|
|Euro
|17,7692
|17,8069
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,6192
|19,7176
|% -1,55
|
|Frank
|18,4812
|18,5926
|% -1,05
|
|Riyal
|4,8935
|4,9180
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-14,84
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.594
|6.702
|-60,00
|
|Yarım
|3.208
|3.279
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
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17:57AVOD
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17:54XU100
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