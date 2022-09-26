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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

26.09.2022 18:14
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Arsalar Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
20.09.2022
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 27943 ada 57 58 ve 17 parsellerde kayıtlı arsaların 22.09.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan değerleme raporunda yer alan KDV oranı sehven hatalı yazılmış olduğundan, söz konusu oran düzeltilerek rapor tekrar yayınlanmıştır. Gayrimenkulün nihai değerinde ve raporun diğer detaylarında bir değişiklik olmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065338


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Tam 6.594 6.702 -60,00  
Yarım 3.208 3.279 -22,00  
Çeyrek 1.609 1.635 -15,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,61 -0,28  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,10  
B. Petrol 83,41 83,41 -1,62  
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