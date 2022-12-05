***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.12.2022 19:18
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
05.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesinde kayıtlı "Etiler Binası"na ait 2022 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084526
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0542
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.060,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6445
|% 0,05
|
|Euro
|19,5537
|19,5743
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,6375
|22,7510
|% -0,80
|
|Frank
|19,7118
|19,8306
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-27,95
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-16,03
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.183
|-91,00
|
|Yarım
|3.451
|3.512
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.755
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|-0,53
|
|B. Petrol
|84,24
|84,24
|-1,33
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347