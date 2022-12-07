***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.12.2022 20:47
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
07.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Bursa Binası"na ait 2022 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085628
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0825
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.071,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.071,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.073,04
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6319
|18,6389
|% 0,02
|
|Euro
|19,5759
|19,5948
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,6761
|22,7898
|% 0,58
|
|Frank
|19,7378
|19,8567
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|15,97
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|10,08
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.215
|7.272
|72,00
|
|Yarım
|3.494
|3.555
|35,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.777
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|0,32
|
|B. Petrol
|77,27
|77,27
|-2,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ