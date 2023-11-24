***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.11.2023 18:07
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
24.11.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Kocaeli Binası"na ait 2023 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219958
BIST
'
18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0566
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1112
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.856,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.856,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|EKOS
|18,67
|6.688.677
|% 9,95
|
|BARMA
|21,44
|133.714.517
|% 9,95
|
|BINHO
|201,10
|37.899.306
|% 9,95
|
|MEKAG
|78,00
|183.481.928
|% 9,47
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|MAGEN
|57,45
|240.245.617
|% -5,04
|
|LIDER
|219,20
|51.826.559
|% -4,70
|
|ASTOR
|114,90
|1.779.601.352
|% 0,79
|
|MIATK
|43,76
|1.356.108.342
|% -3,95
|
|SMRTG
|65,95
|1.177.385.651
|% 4,52
|
|KONTR
|266,75
|978.904.644
|% -0,47
|
|REEDR
|27,82
|767.322.287
|% -4,00
|
|MHRGY
|5,66
|331.946.499
|% -3,08
|
|IMASM
|16,86
|652.100.319
|% 5,57
|
|MIATK
|43,76
|1.356.108.342
|% -3,95
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|TRILC
|12,80
|371.317.263
|% 4,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8753
|28,8803
|% 0,19
|
|Euro
|31,5878
|31,6038
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,2908
|36,4728
|% 0,84
|
|Frank
|32,6066
|32,8030
|% 0,51
|
|Riyal
|7,6751
|7,7136
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|930,96
|932,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,69
|1.077,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,76
|81,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,81
|1.998,13
|% 0,66
|