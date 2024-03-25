***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa ve Proje değerlemesiRapor Tarihi22.03.2024AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan "Adapazarı Arsa" ve üzerinde geliştirilen "Paye Sakarya Projesi"ne ait güncel değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262194BIST