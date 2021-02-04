***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarihli toplantısında, esas sözleşmenin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddelerinin ekteki şekli ile revize edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907597BIST