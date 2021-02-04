***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.02.2021 20:47
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarihli toplantısında, esas sözleşmenin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddelerinin ekteki şekli ile revize edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907597
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0802
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5145
18:05410,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -11,30
|Açılış
|: 410,80
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
408,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.630
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.267.086
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.709.688
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|154.089.920
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,73
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1264
|7,1310
|% -0,47
|
|Euro
|8,5313
|8,5400
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,7170
|9,7657
|% -0,16
|
|Frank
|7,8600
|7,9073
|% -0,90
|
|Riyal
|1,8954
|1,9049
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-40,92
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,83
|58,83
|0,14
|
Seans Raporu
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