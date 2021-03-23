***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.03.2021 12:04
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddelerinin tadilleri hakkında onay işlemleri için
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı akabinde T.C.Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz, Bakanlığın 18.03.2021- 00062422069 tarih ve sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919911
BIST
16:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,99
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.399
En Düşük
1.256
16:217,9167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1348
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:219,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1628
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:21438,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,77
|Açılış
|: 438,94
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YAPRK
|107,90
|7.669.690
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|729.808.562
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|124.753.820
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|348.423.079
|% -9,79
|
|GARAN
|7,35
|8.906.681.063
|% -7,89
|
|FROTO
|217,90
|1.908.118.106
|% 5,98
|
|EREGL
|15,60
|1.741.384.465
|% 6,05
|
|AKBNK
|4,94
|1.700.622.348
|% -7,32
|
|KOZAL
|116,60
|1.012.628.979
|% 6,19
|
|GARAN
|7,35
|8.906.681.063
|% -7,89
|
|AKBNK
|4,94
|1.700.622.348
|% -7,32
|
|YKBNK
|2,27
|689.550.313
|% -5,02
|
|TSKB
|1,40
|356.675.689
|% -4,76
|
|EKGYO
|1,87
|472.699.218
|% -1,06
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9131
|7,9167
|% 1,73
|
|Euro
|9,3968
|9,4219
|% 1,76
|
|Sterlin
|10,8282
|10,8825
|% 0,88
|
|Frank
|8,4242
|8,4750
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% 1,44
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-4,33
|
|Altın Gr.
|438
|438
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|6,51
|
|Yarım
|1.394
|1.432
|3,15
|
|Çeyrek
|699
|716
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|61,83
|61,83
|-2,79
|
Seans Raporu
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