***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
30.04.2021 14:02
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5 ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. Maddeleri tadil ve onay süreçleri tamamlanmış olup, ilgili tadiller 29.04.2021-10319 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Esas Sözleşme'nin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 29/04/2021 29/04/2021 10319
16 29/04/2021 29/04/2021 10319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933266
BIST
15:331.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:338,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:339,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:33469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,43
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:33
|FORMT
|1,32
|14.252.828
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.506.807
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.947.584
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.803.465
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|FRIGO
|27,74
|87.677.157
|% -8,15
|
|KOZAL
|114,10
|977.483.502
|% 5,26
|
|EREGL
|19,09
|732.717.755
|% -0,88
|
|PETKM
|6,75
|650.761.597
|% 0,75
|
|THYAO
|12,13
|608.033.356
|% 1,25
|
|GARAN
|7,23
|532.559.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|202.235.687
|% -0,55
|
|PETKM
|6,75
|650.761.597
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,11
|195.813.757
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|532.559.357
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|308.122.360
|% 4,04
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2578
|8,2625
|% 0,73
|
|Euro
|9,9844
|9,9902
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4469
|11,5043
|% 0,43
|
|Frank
|9,0403
|9,0947
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1974
|2,2084
|% 0,80
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,66
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,43
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:44BLCYT
Yüzde 4.13 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 684 adet işlem
-
15:43DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 716 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 85 kaybederek (% -0.19 ) 1, 463
-
15:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EREGL, TRKCM
-
15:42XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 964.00 milyon TL de