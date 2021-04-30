***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5 ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. Maddeleri tadil ve onay süreçleri tamamlanmış olup, ilgili tadiller 29.04.2021-10319 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Esas Sözleşme'nin son hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No5 29/04/2021 29/04/2021 1031916 29/04/2021 29/04/2021 10319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933266BIST